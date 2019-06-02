Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru 16:28
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Общество
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни
Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Пять человек пострадали из-за ЧП с газовым баллоном на Итурупе
В районе бухты Медвежья, на рыболовецком стане, в жилой бытовке, в результате хлопка бытового газа пострадали люди, сообщает региональный МЧС.
Обновлено в 18:16
Политика
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Единоборства
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором осенью
Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Обновлено в 13:52
Экономика
Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет
Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Неймара ожидает тюремное заключение
За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Спорт
Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Общество
Новый магазин «КанцПарк», открывшийся в Южно-Сахалинске, предлагает выиграть iPhone X
Обновлено в 19:45
Политика
Канада приостановила работу посольства в Венесуэле
Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Христи Фриланд.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей
Стоимость квартиры покойной певицы Юлии Началовой составляет около 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:42
Экономика
Кого заставят страховать жильё? В платёжках за ЖКУ появится новый пункт
4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 17:05
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Здоровье
Жена приняла остановку сердца у мужа за храп
Обновлено в 19:31
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Экономика
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Политика
Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
Обновлено в 14:40
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество
Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал
По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове
«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
Обновлено в 13:57
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Собчак потребовала от Бузовой извинений
Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14