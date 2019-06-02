Футбол

«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru 16:28

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи

Чемпионат15:40

СМИ: «Зенит» может вновь попытаться приобрести Акунью

Спорт-Экспресс15:37

«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

Soccer.ru12:17

«Зенит» может вернуться к переговорам о трансфере Акуньи

Спорт день за днем17:48

«Зенит» может вернуться к переговорам о покупке Акуньи у «Спортинга»

Sports.ru15:57

«Зенит» может вернуться к переговорам со «Спортингом» о приобретении Акуньи

Sport24.ru15:22

«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро

Спорт уик-энд14:29
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Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено 31 мая в 14:58
Общество

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Пять человек пострадали из-за ЧП с газовым баллоном на Итурупе

В районе бухты Медвежья, на рыболовецком стане, в жилой бытовке, в результате хлопка бытового газа пострадали люди, сообщает региональный МЧС.
Обновлено в 18:16
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Происшествия

Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске

Обновлено в 05:16
Политика

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Единоборства

Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором осенью

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Обновлено в 13:52
Экономика

Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет

Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Неймара ожидает тюремное заключение

За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Футбол

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Спорт

Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио.
Обновлено в 05:37
Гаджеты

В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7

Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Общество

Новый магазин «КанцПарк», открывшийся в Южно-Сахалинске, предлагает выиграть iPhone X

Обновлено в 19:45
Политика

Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Христи Фриланд.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес

Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей

Стоимость квартиры покойной певицы Юлии Началовой составляет около 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:42
Экономика

Кого заставят страховать жильё? В платёжках за ЖКУ появится новый пункт

4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 17:05
Футбол

Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу

Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Здоровье

Жена приняла остановку сердца у мужа за храп

Обновлено в 19:31
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:40
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
Обновлено в 13:57
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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