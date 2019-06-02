Футбол

«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи

Чемпионатвчера в 15:40

«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро

Спорт уик-эндвчера в 14:29

«Зенит» может вернуться к переговорам со «Спортингом» о приобретении Акуньи

Sport24.ruвчера в 15:22

«Зенит» может вернуться к переговорам о трансфере Акуньи

Спорт день за днемвчера в 17:48

«Зенит» может вернуться к переговорам о покупке Акуньи у «Спортинга»

Sports.ruвчера в 15:57

«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

Soccer.ruвчера в 12:17

СМИ: «Зенит» может вновь попытаться приобрести Акунью

Спорт-Экспрессвчера в 15:37
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Шоу-бизнес

Больше не на грани анорексии: Кети Топурия набрала вес

Топурия рассказала о том, что с зимы ей удалось набрать целых четыре килограмма.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Подростки устроили неприличную фотосессию на Поклонном кресте

В Вольске Саратовской области подростки устроили фотосессию на Поклонном кресте.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено вчера в 04:16
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Здоровье

Почему чуму не удается полностью уничтожить на планете

Ученые считают, что возникновению современных вспышек чумы способствует глобальное потепление климата.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Интернет

В работе сервисов Google произошёл сбой

В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
Обновлено в 00:49
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Экономика

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Единоборства

Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором 7 сентября

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может встретиться на турнире UFC 242 в Абу-Даби с одним из трёх соперников — временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном.
Обновлено вчера в 12:43
Общество

Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции

Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Футбол

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче

Сборная Франции победила Боливию в товарищеском матче (2:0). Голами отметились форварды Тома Лемар и Антуан Гризманн.
Обновлено вчера в 16:58
Спорт

В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Кабмин поддержал законопроект об ограничении вейпов и кальянов

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено в 01:10
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник

Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир

В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Мэр Челябинска исполнил требование Текслера

Обновлено в 00:50
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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