Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро
Спорт уик-эндвчера в 14:29
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Больше не на грани анорексии: Кети Топурия набрала вес
Топурия рассказала о том, что с зимы ей удалось набрать целых четыре килограмма.
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Подростки устроили неприличную фотосессию на Поклонном кресте
В Вольске Саратовской области подростки устроили фотосессию на Поклонном кресте.
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Происшествия
Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
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Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
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Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
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Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Здоровье
Почему чуму не удается полностью уничтожить на планете
Ученые считают, что возникновению современных вспышек чумы способствует глобальное потепление климата.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Интернет
В работе сервисов Google произошёл сбой
В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
Обновлено в 00:49
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Единоборства
Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором 7 сентября
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может встретиться на турнире UFC 242 в Абу-Даби с одним из трёх соперников — временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье, экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором или Тони Фергюсоном.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Футбол
Франция обыграла Боливию в товарищеском матче
Сборная Франции победила Боливию в товарищеском матче (2:0). Голами отметились форварды Тома Лемар и Антуан Гризманн.
Обновлено вчера в 16:58
Спорт
В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Кабмин поддержал законопроект об ограничении вейпов и кальянов
Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено в 01:10
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник
Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Мэр Челябинска исполнил требование Текслера
Обновлено в 00:50