Футбол

«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru 16:28

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи

Чемпионат15:40

СМИ: «Зенит» может вновь попытаться приобрести Акунью

Спорт-Экспресс15:37

«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро

Спорт уик-энд14:29

«Зенит» может вернуться к переговорам о трансфере Акуньи

Спорт день за днем17:48

«Зенит» может вернуться к переговорам о покупке Акуньи у «Спортинга»

Sports.ru15:57

«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

Soccer.ru12:17

«Зенит» может вернуться к переговорам со «Спортингом» о приобретении Акуньи

Sport24.ru15:22
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Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Экономика

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено в 09:29
Авто

Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58
Футбол

Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»

Обновлено в 17:59
Происшествия

Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Наука

BMW разработала дизайн летающего беспилотника

Беспилотник называется Skai, а его дизайн — заслуга студии инновационных разработок Designworks, входящей в состав BMW Group.
Обновлено 31 мая в 04:19
Политика

Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Наука

IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено в 08:41
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Авто

Volkswagen объявил войну тошноте в салоне автомобиля

Компания Volkswagen объявила войну укачиванию в автомобиле.
Обновлено вчера в 04:00
Кино

Осипов вручил два специальных приза на кинофестивале в Чите

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов 2 июня на закрытии Забайкальского международного кинофестиваля вручил специальные призы.
Обновлено в 05:52
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

СМИ: беспилотник хуситов атаковал в Йемене участников военного парада

Беспилотный летательный аппарат, запущенный йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), атаковал участников военного парада, проходившего в Адене.
Обновлено в 18:29
Общество

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Происшествия

Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи

Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
Обновлено в 15:41
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено в 08:49
Культура

Изгнана из дома, из кино. Роковая судьба любимой Аксиньи Михаила Шолохова

В советском кино Эмма Цесарская первой сыграла Аксинью в «Тихом Доне». Мечтала сняться и у Сергея Герасимова — спустя 26 лет.
Обновлено в 17:01
Интернет

Сервисы Google работают некорректно почти по всему миру

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite почти по всему миру работают некорректно.
Обновлено в 18:54
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
Обновлено в 17:34
Наука

Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна

Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено в 00:29
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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