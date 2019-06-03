Футбол

«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи

Чемпионатвчера в 15:40

СМИ: «Зенит» может вновь попытаться приобрести Акунью

Спорт-Экспрессвчера в 15:37

«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

Soccer.ruвчера в 12:17

«Зенит» может вернуться к переговорам о трансфере Акуньи

Спорт день за днемвчера в 17:48

«Зенит» может вернуться к переговорам о покупке Акуньи у «Спортинга»

Sports.ruвчера в 15:57

«Зенит» может вернуться к переговорам со «Спортингом» о приобретении Акуньи

Sport24.ruвчера в 15:22

«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро

Спорт уик-эндвчера в 14:29
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Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика

Трампа встретят в Великобритании протестами

Обновлено в 02:07
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Происшествия

Куйвашев взял под контроль расследование гибели четырех детей при пожаре в Богдановиче

Обновлено в 01:08
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось

За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Космос

66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные

Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.
Обновлено 01 июня в 08:04
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Отправленные против Ирана силы США сымитировали нанесение ударов

Военная авиация, которую США направили на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана, «сымитировала нанесение ударов», сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Общество

Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции

Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено вчера в 08:16
Наука

Биотехнологи разработали технологию синтеза «зеленых» биопластиков на глицерине

Биотехнологи Сибирского федерального университета разработали технологию синтеза природоподобных «зеленых» биопластиков на глицерине.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Футбол

Катерина Новосельцева: Дзюба бился за место в сборной, а мой муж нет

На фоне Дзюбы мой муж за свою карьеру не бился совсем.
Обновлено в 01:44
Общество

В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии

Бесплатные экскурсии для детей стали проводить в так называемой "китовой тюрьме", расположенной в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае.
Обновлено в 01:03
Экономика

В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс

На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией

Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Единоборства

Энди Руис досрочно победил Энтони Джошуа

1 июня в Нью-Йорке 29-летний американец Энди Руис-младший одержал неожиданную победу техническим нокаутом в седьмом раунде над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который считался явным фаворитом и рассматривался многими в качестве сильнейшего боксера этой весовой категории.
Обновлено 01 июня в 23:42
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Культура

Первый канал покажет сериал «Свадьбы и разводы»

С понедельника в эфир Первого канала выйдет сериал «Свадьбы и разводы», который снял режиссер Вартан Акопян.
Обновлено 01 июня в 14:41
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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