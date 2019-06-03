«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.

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Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.

Армия и оружие Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Экономика 18% россиян пожаловались на снижение зарплат В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

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Космос 66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.

Общество Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).

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Общество Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Армия и оружие Отправленные против Ирана силы США сымитировали нанесение ударов Военная авиация, которую США направили на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана, «сымитировала нанесение ударов», сообщают информационные агентства.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Происшествия В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.

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Политика Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.

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Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.