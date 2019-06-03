Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро
Спорт уик-эндвчера в 14:29
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Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
Трампа встретят в Великобритании протестами
Обновлено в 02:07
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Происшествия
Куйвашев взял под контроль расследование гибели четырех детей при пожаре в Богдановиче
Обновлено в 01:08
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось
За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Космос
66000 км/ч: гигантский астероид достигнет Земли уже в эти выходные
Максимальное сближение произойдет в 9:10 утра. К этому моменту небесное тело достигнет скорости в 18,52 км/с.
Обновлено 01 июня в 08:04
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Отправленные против Ирана силы США сымитировали нанесение ударов
Военная авиация, которую США направили на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана, «сымитировала нанесение ударов», сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Общество
Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции
Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
Обновлено в 01:39
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено вчера в 08:16
Наука
Биотехнологи разработали технологию синтеза «зеленых» биопластиков на глицерине
Биотехнологи Сибирского федерального университета разработали технологию синтеза природоподобных «зеленых» биопластиков на глицерине.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Футбол
Катерина Новосельцева: Дзюба бился за место в сборной, а мой муж нет
На фоне Дзюбы мой муж за свою карьеру не бился совсем.
Обновлено в 01:44
Общество
В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Бесплатные экскурсии для детей стали проводить в так называемой "китовой тюрьме", расположенной в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае.
Обновлено в 01:03
Экономика
В Пулково заложили новый топливо-заправочный комплекс
На территории аэропорта Пулково началось строительство нового топливо-заправочного комплекса.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией
Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Единоборства
Энди Руис досрочно победил Энтони Джошуа
1 июня в Нью-Йорке 29-летний американец Энди Руис-младший одержал неожиданную победу техническим нокаутом в седьмом раунде над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который считался явным фаворитом и рассматривался многими в качестве сильнейшего боксера этой весовой категории.
Обновлено 01 июня в 23:42
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Культура
Первый канал покажет сериал «Свадьбы и разводы»
С понедельника в эфир Первого канала выйдет сериал «Свадьбы и разводы», который снял режиссер Вартан Акопян.
Обновлено 01 июня в 14:41