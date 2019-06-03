«Зенит» снова попытается купить АкуньюЕвро-футбол.ру вчера в 15:39

Спорт день за днем

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Авто Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.

Спорт России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио России оказалась перед угрозой отстранения от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией в России «Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.

Политика Как британская королева общалась с американскими президентами За свои 67 лет правления британская королева Елизавета II успела пообщаться со многими американскими лидерами.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Политика Украина отреклась от минских соглашений Тимошенко отругала экс-президента Петра Порошенко за то, что в последние годы в деле освобождения задержанных на Донбассе украинцев не было достигнуто практически никаких результатов.

Гаджеты Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.

Шоу-бизнес Тарасов улетел в Турцию с дочкой от первого брака Футболист опубликовал свежее семейное фото Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправился отдыхать в Турцию вместе с родными: женой Анастасией и дочерьми Ангелиной и Миланой.

Происшествия «Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота» В свою очередь, в сделанном сегодня заявлении «Тольяттиазот» сообщает, что считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей компании «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления «Тольяттихимбанка» по данному делу и сделанное компанией «Уралхим» заявление заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией.

Экономика Низкий спрос на мясо в России замедлит производство По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).

Общество Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.

Общество Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Политика В США анонсировали план экономической дестабилизации России План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.

Происшествия СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Экономика РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях - глава фонда.

Армия и оружие В Кремле ответили на призыв Трампа остановить бомбардировку Идлиба Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, назвав происходящее там «бойней».