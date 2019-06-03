Футбол

«Зенит» снова попытается купить АкуньюЕвро-футбол.ру вчера в 15:39

Защитник лиссабонского "Спортинга" Маркос Акунья остаётся в сфере интересов "Зенита", информирует A Bola.
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Акунью и Аскасибара опять «продают» в «Зенит». Где правда, а где фейк?

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«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи

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СМИ: «Зенит» может вновь попытаться приобрести Акунью

Спорт-Экспрессвчера в 15:37

«Зенит» может вернуться к переговорам со «Спортингом» о приобретении Акуньи

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«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

Soccer.ruвчера в 12:17

«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро

Спорт уик-эндвчера в 14:29
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Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
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Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Обновлено в 06:57
Авто

Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне

Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено 01 июня в 05:30
Спорт

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио

России оказалась перед угрозой отстранения от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Футбол

Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Обновлено в 07:00
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Как британская королева общалась с американскими президентами

За свои 67 лет правления британская королева Елизавета II успела пообщаться со многими американскими лидерами.
Обновлено в 04:17
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Политика

Украина отреклась от минских соглашений

Тимошенко отругала экс-президента Петра Порошенко за то, что в последние годы в деле освобождения задержанных на Донбассе украинцев не было достигнуто практически никаких результатов.
Обновлено в 07:07
Гаджеты

Oppo и Xiaomi спрятали фронтальную камеру за экран смартфона

Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера расположена за экраном.
Обновлено в 04:11
Авто

Американские тюнеры сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Тарасов улетел в Турцию с дочкой от первого брака

Футболист опубликовал свежее семейное фото Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправился отдыхать в Турцию вместе с родными: женой Анастасией и дочерьми Ангелиной и Миланой.
Обновлено в 07:14
Происшествия

«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»

В свою очередь, в сделанном сегодня заявлении «Тольяттиазот» сообщает, что считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей компании «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц, арест председателя правления «Тольяттихимбанка» по данному делу и сделанное компанией «Уралхим» заявление заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Северная Осетия готовится принять форум «Армия-2019»

Впервые мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2019» пройдут в Северной Осетии.
Обновлено в 02:39
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Общество

Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию

Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.
Обновлено в 02:53
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Единоборства

Джошуа был уверен в победе над Руисом и не думал о реванше

Обновлено в 04:31
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Политика

В США анонсировали план экономической дестабилизации России

План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
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Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Экономика

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях - глава фонда.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Трампа остановить бомбардировку Идлиба

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, назвав происходящее там «бойней».
Обновлено в 06:02
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

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Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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