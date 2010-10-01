«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, сообщается в «твиттере» Yahoo Sport. Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом.

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Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Общество В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан".

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Происшествия Умер избитый брянским полицейским подросток Инцидент в кафе По данным следствия, вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть заместитель начальника местного отдела полиции, находившийся в состоянии опьянения, во время ссоры избил 17-летнего подростка — студента местного промышленно-экономического техникума.

Хоккей Барбашев подписал новый контракт с «Сент-Луисом» Российский нападающий Иван Барбашев согласился подписать новый контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.

Происшествия В Австралии петух убил пожилую женщину Пожилая австралийка умерла от потери крови после того, как ее клюнул петух, сообщает The Sun. Инцидент случился на юге Австралии.

Футбол «ПСЖ» попросил фанатов не оскорблять Неймара Один из лидеров фанатов сказал, что они сосредоточат внимание на поддержке команды, в то время как к Неймару проявят безразличие.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

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