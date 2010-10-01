Футбол
Чемпионат«Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье
«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, сообщается в «твиттере» Yahoo Sport. Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
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Европейцы и украинцы едут в Крым делать пластические операции
Жители Европы и Украины приезжают в Крым, чтобы на полуострове сделать себе пластические операции.
Krym.News 10:39
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Происшествия
Турецкие чиновники объяснили изъятие органов россиянки
В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки Утверждается, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти туристку не удалось.
Рамблер 10:54
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Экономика
Швеция введет налог из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.
Вести.Ru 11:47
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Польшу
Life.ru 29 августа в 18:14
Авто
Немцы представили кабриолет, разработанный на базе УАЗа
Специалисты из компании Baijah Automotive представили кабриолет, созданный на базе внедорожника УАЗ "Хантер" специально для ульяновского автопроизводителя.
Народные новости 01:28
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03
Происшествия
Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США
Мальчик из России утонул у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал CBS.
РИА Новости 10:20
Футбол
Спартак — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев рассказал об ожиданиях от матча чемпионата России с петербургским "Зенитом".
РИА Новости 11:52
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 08:40
Происшествия
Убийца прохожего под Лионом перед нападением разговаривал сам с собой
По словам свидетелей, на которых ссылается канал, перед нападением преступник вел себя странно, разговаривал сам с собой.
Интерфакс 06:43
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Футбол
AS назвала спасение Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Испанская газета AS оценила спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Напомним, футболист в добавленное к матчу время дважды за несколько секунд спас свою команду от пропущенного гола.
Sportbox.RU 01:39
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Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Футбол
«Эвертон» в результативном матче переиграл «Вулверхэмптон»
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Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2
Газета.Ru 11:26
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Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового авто
Эксперты сайта car.ru назвали 3 аксессуара, которые необходимы новому авто.
Тарантас Ньюс 06:41
Футбол
«Лилль» в меньшинстве проиграл «Реймсу» в матче чемпионата Франции
"Лилль" в меньшинстве проиграл "Реймсу" в матче четвертого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 11:04
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Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки
Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал вчера в 08:17
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Сергей Светлаков вернется в «Уральские пельмени»
Топовый российский шоумен и актер Сергей Светлаков вернется в прославленные "Уральские пельмени".
Российская газета 10:22