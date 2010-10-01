Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье

«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, сообщается в «твиттере» Yahoo Sport. Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом.
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Источник: «Зенит» сделал новое предложение по Гренье

Спорт-Экспресс10:28

«Ренн» отклонил предложение «Зенита» по хавбеку Гренье

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СМИ: «Зенит» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Ренна» Гренье

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«Ренн» отклонил еще одно предложение «Зенита» по Гренье

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СМИ: «Зенит» сделал «Ренну» очередное предложение по покупке Гренье

RT на русском10:36

«Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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