«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, сообщается в «твиттере» Yahoo Sport. Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом.

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