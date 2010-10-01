Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье

«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, сообщается в «твиттере» Yahoo Sport. Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом.
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«Ренн» отклонил еще одно предложение «Зенита» по Гренье

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