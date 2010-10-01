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Космос Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.

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