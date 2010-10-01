Футбол
Чемпионат«Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье
«Зенит» не оставляет попыток подписать полузащитника «Ренна» Клемана Гренье, сообщается в «твиттере» Yahoo Sport. Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
Общество
Власти Южной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»
ТАСС вчера в 15:55
Музыка
В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Кино
Джуд Лоу рассказал о съемках «Нового папы»
Культуромания 11:39
Игры
Скандал вокруг Starbound. Разработчики обманули добровольцев проекта?
Студия Chucklefish ответила на обвинения в обмане при использовании труда добровольцев, создававших контент для видеоигры Starbound.
REGNUM 08:37
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.
РБК 15:52
Космос
Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни
Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.
OAnews вчера в 02:55
Политика
США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину
США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 13:38
Политика
Грузинские службы сбили беспилотник Южной Осетии на госгранице
Утром 1 сентября был сбит съемочный квадрокоптер силовых структур Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на КГБ Южной Осетии.
REGNUM 13:27
Футбол
«Бетис» не отпустит Лорена Морона в «Локомотив»
«Бетис» не намерен продавать нападающего Лорена Морона, который попал в сферу интересов «Локомотива».
Sport24.ru 10:57
Футбол
«ПСЖ» арендовал у «Севильи» вратаря Серхио Рико
«ПСЖ» взял в аренду у «Севильи» вратаря Серхио Рико, сообщает официальный сайт клуба. Срок аренды составляет 1 год с возможностью выкупа.
Спорт-Экспресс 13:20
Происшествия
В Башкирии арестовали обвиняемую в убийстве годовалого ребёнка мать
Дюртюлинский районный суд Башкирии арестовал 28-летнюю женщину, которой предъявлено обвинение в убийстве годовалого сына.
RT на русском 05:54
Политика
В Берлине начнут подготовку саммита «нормандской четвёрки»
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" пройдёт 2 сентября в рамках подготовки к саммиту.
Life.ru 18:49
Политика
Путин проведет совещание в Иркутской области
РИА Новости 08:35
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:34
Общество
Стало известно, в каких регионах России самая доступная электроэнергия
Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, что обусловлено самой низкой в России ценой электроэнергии - чуть более рубля за киловатт в час, что вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место по стоимости электроэнергии.
РИА Новости 17:15
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Прибалтики из истории СССР
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сказал, что республики Прибалтики никогда не были в составе Советского Союза, а были им попросту "оккупированы".
Экономика сегодня вчера в 00:16
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Экономика
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 17:00
Армия и оружие
Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
Известия 17:48
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Президент Черногории выразил сожаление из-за отсутствия РФ в Варшаве
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Сербию и Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.
Известия 17:55
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10