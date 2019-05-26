Футбол

Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Зениту» в последнем туре РПЛГородские новости. Красноярск 09:08

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Красноярцы закончили чемпионат на 16 месте. "Зенит" стал чемпионом досрочно, однако в матче с "Енисеем" подарков сопернику делать не собирался. В первом тайме питерцы забили один гол.
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