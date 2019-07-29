«Зенит» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Малкома, сообщает Betting Insider. По информации источников издания, близких к переговорам, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста молодежной сборной Бразилии €40 млн.

Политика Киев намерен возобновить с Москвой переговоры по газу Киев в ближайшее время может возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.

Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Происшествия Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Наука Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.

Политика Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit «чрезвычайно опасным» Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жесткой позиции по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, что "чрезвычайно" опасно для Шотландии и для всей Британии, сообщает телеканал Sky News.

Происшествия Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Политика США надеются на творческое решение украинских властей по Донбассу Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе.

Экономика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Наука Найден ключ к исправлению поведения при аутизме Недавние исследования мозга здоровых людей и пациентов с аутизмом выявили физиологические закономерности, которые могут определить скрытые признаки болезни для улучшения методов диагностики.

Транспорт Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.

Авто Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.

Футбол «Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Общество Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Кино Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.

Авто Маленький кроссовер Toyota C-HR превратился в раллийный болид В Toyota C-HR специалисты Cusco Racing полностью изменили подвеску и дифференциалы, а в салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.

Единоборства Тело Дадашева не могут отправить в Россию из-за проблем с документами Тело российского боксера Максима Дадашева еще не отправили в Россию из-за сложностей с документами, сообщили ТАСС в Федерации бокса России.