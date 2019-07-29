Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»РБК 09:26
«Зенит» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Малкома, сообщает Betting Insider. По информации источников издания, близких к переговорам, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста молодежной сборной Бразилии €40 млн.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:23, Вашингтон
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Футбол
Бэйл не отправился с «Реалом» на предсезонный турнир
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не отправился с командой в Мюнхен на товарищеский турнир, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества
Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Политика
Украина планирует возобновить газовые переговоры с Россией
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Украине хотят ввести санкции на Крымский мост.
Обновлено в 08:37
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
Обновлено в 13:52
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Абсолютный рекорд летних температур, когда-либо регистрировавшихся в Соединенном Королевстве, был зафиксирован в четверг, 25 июля, в Ботаническом саду Кембриджа.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Хоккей
Гусев заключил контракт с «Нью-Джерси» на $9 млн
В апреле этого года 2019 года Гусев подписал однолетний контракт новичка с «Вегасом», но не провел за него ни одного матча.
Обновлено в 16:09
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Политика
МИД России назвал деструктивной позицию США по Ближнему Востоку
МИД России назвал позицию США по палестино-израильскому конфликту деструктивной, противоречащей подходам большинства членов международного сообщества.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо в Китай
Обновлено в 15:31
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Божена Рынска подтянула овал лица
Рынска обратилась к проверенному специалисту и осталась вполне довольна результатом.
Обновлено в 14:00
Политика
Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию украинского МИД на поездку главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:06
Музыка
Медведев поздравил композитора Крутого с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора и продюсера Игоря Крутого с 65-летним юбилеем.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Футбол
Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»
Надеюсь, что у «Ювентуса» получится. Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018-м году.
Обновлено в 14:37