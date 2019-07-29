«Зенит» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Малкома, сообщает Betting Insider. По информации источников издания, близких к переговорам, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста молодежной сборной Бразилии €40 млн.

Происшествия Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.

Происшествия Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.

Политика На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост "Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".

Гаджеты Google раскрыла важную функцию Pixel 4 Google на улицах американских городов тестирует новую функцию для своего будущего смартфона в лице Pixel 4. Речь идет о разблокировке устройства по лицу его владельца.

Технологии ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.

Наука Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Общество В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд Абсолютный рекорд летних температур, когда-либо регистрировавшихся в Соединенном Королевстве, был зафиксирован в четверг, 25 июля, в Ботаническом саду Кембриджа.

Экономика В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги» Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.

Шоу-бизнес Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

Политика Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.

Футбол Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006 Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Политика У Зеленского решили реформировать СБУ Ранее Киевский суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование о возможном захвате власти бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Политика Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске разводится с мужем Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Экономика ФРС США готовится опустить процентные ставки Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.

Политика На Украину вернули собаку задержанных в России моряков Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".

Происшествия В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.