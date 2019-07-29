Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»РБК 09:26
«Зенит» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Малкома, сообщает Betting Insider. По информации источников издания, близких к переговорам, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста молодежной сборной Бразилии €40 млн.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
На Украине принято решение реформировать коренным образом Службу безопасности страны.
Обновлено в 04:13
Политика
Япония хочет принять участие в программе F-35
Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Политика
Сахалин стал большой потерей для Китая
В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Иран и Россия договорились расширить военное сотрудничество
В Иране сообщили о подписании с Россией документа о расширении военного сотрудничества. Об этом заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.
Обновлено в 17:34
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Обновлено в 15:06
Политика
Обвиненный в перевозке «Бука» фигурант дела МН17 вышел на свободу
На Украине освободился из тюрьмы мужчина, которого обвиняли в доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" к месту атаки на малазийский Boeing.
Обновлено в 08:46
Наука
Геном дракона Комодо рассказывает историю развития
Как только ученые получили последовательность, они использовали вычислительные инструменты, чтобы сравнить ее с другими рептилиями и посмотреть, что делает геном дракона Комодо уникальным.
Обновлено в 13:20
Футбол
Роналду выразил сожаление в связи с уходом из «Реала»
Обновлено в 16:46
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено 27 июля в 10:08
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы
Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.
Обновлено в 07:20
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на Sony PlayStation 5
Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.
Обновлено в 15:20
Хоккей
Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси»
Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Политика
Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах
По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Политика
Путин опустился на дно Финского залива
В 2013 году в Финском заливе Путин опускался в батискафе к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.
Обновлено 27 июля в 08:32
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП под Самарой
Столкнулись два легковых автомобиля. В результате столкновения пострадали восемь человек. Среди пострадавших — двое детей — трех и 16 лет.
Обновлено в 15:17
Наука
Темные перья птиц помогают им летать эффективнее
Отмечено, что у птиц со светло-темным оперением скорость была выше, а именно, у обладателей черного цвета на концах перьев и белого у тела.
Обновлено 27 июля в 06:07
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21