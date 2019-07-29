Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»РБК 09:26
«Зенит» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Малкома, сообщает Betting Insider. По информации источников издания, близких к переговорам, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста молодежной сборной Бразилии €40 млн.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:34, Вашингтон
Теннис
Шарапова получила wild card на турнир в Цинциннати
Обновлено в 15:06
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Политика
Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России
Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.
Обновлено в 18:05
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Хоккей
Василевский обратился к болельщикам «Тампы»
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский записал обращение к болельщикам команды. Видео было выложено в официальном Twitter "Лайтнинг".
Обновлено в 14:28
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Футбол
Лоран Блан отказался возглавить «Зенит»
Французский тренер Лоран Блан отказался возглавить «Зенит». Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 14:00
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 12:49
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено в 12:33
Политика
Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии
«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12
Политика
Опубликован прогноз результатов губернаторских выборов на Урале
Уральским кандидатам в губернаторы — Алексею Текслеру (Челябинская область), Вадиму Шумкову (Курганская область) и экс-председателю свердловского правительства Денису Паслеру (Оренбургская область) —прочат победу в первом туре выборов 8 сентября.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым
Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
Обновлено в 07:59
Политика
В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
Музыка
Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ, композитора и продюсера Игоря Крутого, отметив значимость его песен на современной российской эстраде.
Обновлено в 05:16
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено 27 июля в 09:29
Политика
В команде Зеленского назвали дебилами сторонников отказа от Дня Победы
Украинский блогер Максим Бужанский, прошедший в Верховную раду от партии Зеленского "Слуга народа", заявил, что всеми силами будет отстаивать право праздновать День Победы.
Обновлено в 05:07
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Экономика
Citigroup планирует сократить 100 сотрудников в подразделении по торговле акциями - СМИ
В течение 2019 года компания планирует сократить "не менее 100 сотрудников в подразделении по акциям, что составляет практически 10% этого подразделения", сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 16:14
Автоспорт
Косаченко прокомментировала результат Квята на Гран-при Германии
Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, высказала мнение о том, какой эффект на карьеру гонщика Toro Rosso Даниила Квята окажет подиум в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00