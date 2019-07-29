Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»РБК 09:26
«Зенит» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Малкома, сообщает Betting Insider. По информации источников издания, близких к переговорам, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста молодежной сборной Бразилии €40 млн.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Космос
Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты
Обновлено в 14:27
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Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения
Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.
Обновлено в 11:47
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Шестуна вернули в «Матросскую тишину» из психбольницы СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в коррупции экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун снова помещен в больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина".
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Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
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Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
На полигоне «Хмелевка» накрывают шведский стол
Меню шведского стола спланировано с учетом особенностей азиатской, латиноамериканской и европейской кухонь.
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Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
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Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
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Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
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Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Москве поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
В Москве поклонника певицы Земфиры задержали по подозрению в повреждении ее автомобиля Mercedes.
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Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
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Артём Милевский – о сексе с Канделаки, Шевченко и деньгах
Артём рассказал о звёздных романах, Шевченко, разбитом в Турции «Феррари», киевском «Динамо», потраченных деньгах и многом другом.
Обновлено в 14:28
Транспорт
В Испании из-за забастовки отменят более тысячи рейсов поездов
Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов.
Обновлено в 13:40
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Политика
В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антона Кориневича о том, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные военные учения
Обновлено в 12:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12