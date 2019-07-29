Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»РБК 09:26

«Зенит» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Малкома, сообщает Betting Insider. По информации источников издания, близких к переговорам, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста молодежной сборной Бразилии €40 млн.
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