Футбол
«Зенит» разгромно обыграл «Ростов»LiveSport.ru 13:56
«Зенит» выиграл у «Ростова» в матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Катаре. Встреча завершилась победой питерцев со счетом 5:0. Перед перерывом счет в матче открыл Далер Кузяев, который нанес точный удар в дальний угол ворот.
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