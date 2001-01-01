Футбол

«Зенит» разгромил «Енисей» в последнем матче РПЛGazeta.SPb 09:27

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
ФК «Зенит» разгромил красноярский «Енисей» в последнем матче сезона РПЛ. Матч состоялся сегодня, 26 мая, на «Газпром Арене» и завершился со счетом 4:1. Первый мяч в ворота «Енисея» на 26-ой минуте отправил форвард «сине-бело-голубых» Сердар Азмун.
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