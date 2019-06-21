Футбол
«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю ЗаболотногоРИА Новости 14:02
Встреча, прошедшая в пятницу в австрийском Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзее, завершилась со счетом 6:1 в пользу российской команды. У победителей по дублю оформили Олег Шатов (26-я и 27-я минуты) и Антон Заболотный (61 и 66), также отличились Эмилиано Ригони (33) и Александр Ерохин (59).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
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