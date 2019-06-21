«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю ЗаболотногоРИА Новости 14:02

Встреча, прошедшая в пятницу в австрийском Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзее, завершилась со счетом 6:1 в пользу российской команды. У победителей по дублю оформили Олег Шатов (26-я и 27-я минуты) и Антон Заболотный (61 и 66), также отличились Эмилиано Ригони (33) и Александр Ерохин (59).

Политика Путин поручил вывезти россиян из Грузии Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.

Армия и оружие Трамп остановил удар по Ирану в последний момент Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.

Музыка Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.

Происшествия Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.

Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Экономика S&P: кредитоспособность «Уралсиба» и НФК остается без изменений после смерти мажоритарного акционера Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций.

Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.

Авто УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Шоу-бизнес Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.

Происшествия В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Политика Россия возвращает граждан из Грузии Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.

Космос Опубликованы фотографии колец Урана Астрономы из Беркли, NASA и университета Лейчестера опубликовали термальные фотографии колец Урана.

Футбол Сергей Семак: знаем наши задачи, результат не стоит на первом месте В рамках товарищеского матча петербургский "Зенит" разгромил инсбрукский "Ваккер" со счетом 6:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над австрийской командой.

Армия и оружие ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Шоу-бизнес Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.

Общество В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Происшествия Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.

Автоспорт Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.