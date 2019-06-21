Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матчеRT на русском 14:40
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:12, Вашингтон
Политика
Huawei подала иск к министерству торговли США
Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Политика
Туроператоры оценили количество российских туристов в Грузии
В Грузии, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), находится не более 5 тыс. организованных туристов, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Обновлено в 16:30
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Хоккей
Драфт новичков НХЛ с участием российских игроков состоится в Ванкувере
Церемония драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет на "Рождерс-Арене" в канадском Ванкувере 21 и 22 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Слон напал на работника канадского зоопарка
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Испании начали сбор средств на похороны погибшей девочки из России
Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала сбор средств на похороны погибшей в окрестностях Барселоны девочки из России.
Обновлено в 19:04
Здоровье
На ремонт рязанской больницы выделили 5 миллионов рублей
Обновлено в 05:59
Авто
Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power
Обновлено вчера в 05:04
Политика
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика
США ввели новые санкции против властей Никарагуа
Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:20
Политика
Конвенцию МОТ об искоренении насилия в сфере труда рассмотрят в Женеве
На повестке дня проходящей в Женеве конференции Международной организации труда (МОТ) на 21 июня намечено голосование по Конвенции об искоренении насилия и домогательств в сфере труда.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика
Траты на женский «пляжный набор» за год снизились в РФ на 5% - 5,55 тыс руб - исследование
Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Какие вооружения освящала РПЦ
11 апреля 2008 года на военном полигоне Алабино (Московская область) освятили четыре пусковые установки ракет комплекса «Тополь», шесть машин обеспечения, а также несколько десятков единиц оперативно-тактических комплексов «Искандер» и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.
Обновлено в 20:26
Общество
Власти Южно-Сахалинска нашли место для новой кадетской школы, но люди против
Если о самой знаменитой островной калитке все уже подзабыли, то борьба жителей 22 микрорайона за кадетскую школу и против точечного строительства многоэтажки только набирает обороты.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Политика
«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за запрета летать в Грузию
«Уральские авиалинии» понесут существенные потери из-за запрета на полеты в Грузию после 8 июля.
Обновлено в 20:29
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Здоровье
Электронные приложения, фрукты и «живая вода»: как бизнес заботится о здоровье сотрудников
Инвестиции в здоровье Бизнес в России становится социально ответственным, считает замдиректора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Анна Концевая.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено в 13:28
Футбол
Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»
Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es.
Обновлено в 16:33