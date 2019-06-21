Футбол

«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в АвстрииGazeta.SPb вчера в 15:11

Первый матч закончился со счетом 6:1. Игра состоялась сегодня, 21 июня.
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«Ваккер» — «Зенит» — 1:6, 21 июня 2019, обзор контрольного матча

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Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, 2018/2019, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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