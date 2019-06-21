Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в АвстрииGazeta.SPb вчера в 15:11
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«Ваккер» — «Зенит» — 1:6. Видеообзор контрольного матча с дублями Шатова и Заболотного
Sport24.ruвчера в 15:13
Главное за день на Nevasport: первая победа «Зенита» и его первый вероятный трансфер
Нева Спортвчера в 15:31
Товарищеские матчи. «Зенит» забил 6 голов «Ваккеру», «Динамо» разгромило «Рудар»
Sports.ruвчера в 12:00
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Политика
Глава избиркома Екатеринбурга ушел в отставку
Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров ушел в отставку, решение об этом зафиксировано в постановлении избирательной комиссии.
Обновлено в 02:22
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Космос
Катапульта вместо ракеты отправит спутник на орбиту
Применение наземных запасов энергии для запусков на орбиту позволяет не только разительно удешевить стоимость доставки, но и минимизировать время подготовки всего стартового комплекса для повторного использования.
Обновлено в 02:17
Общество
В Пензе специалисты осмотрели танк Т-34
Порядка 40 лет у краеведческого музея на ул. Карла Маркса в Пензе стоит танк Т-34.
Обновлено в 02:37
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Названы самые продаваемые японские кроссоверы в России
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Путин ответил жителю Магадана о разгуле коррупции
В ходе прямой линии магаданец Вячеслав Корчанов задал вопрос президенту о происхождении миллиардов, конфискованных у коррупционеров, и куда идут эти деньги после изъятия.
Обновлено 20 июня в 07:53
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Три машины столкнулись на западе Крыма, в результате аварии один человек погиб и пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Минздрав России опубликовал список самых опасных видов рака
Вторую позицию занимает рак печени и внутрипеченочных протоков с коэффициентом летальности 38, 4 процентов, показатель же смертельного исхода при раке пищевода составил 29, 9 процентов.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:32
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Обновлено вчера в 15:59