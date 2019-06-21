«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в АвстрииGazeta.SPb вчера в 15:11

Первый матч закончился со счетом 6:1. Игра состоялась сегодня, 21 июня.

«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в Австрии

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