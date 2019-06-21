Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в АвстрииGazeta.SPb вчера в 15:11
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«Ваккер» — «Зенит» — 1:6. Видеообзор контрольного матча с дублями Шатова и Заболотного
Sport24.ruвчера в 15:13
Товарищеские матчи. «Зенит» забил 6 голов «Ваккеру», «Динамо» разгромило «Рудар»
Sports.ruвчера в 12:00
Главное за день на Nevasport: первая победа «Зенита» и его первый вероятный трансфер
Нева Спортвчера в 15:31
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Общество
Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года
Обновлено в 02:41
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию
Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
Обновлено в 00:41
Авто
Разводки на дорогах: осторожно, новая схема!
В одном из городов Краснодарского края мошенник решил минимизировать затраты и просто ввернул вместо нескольких штатных колесных болтов чужой машины свои «секретки», сопроводив запиской с требованием заплатить за ключ.
Обновлено в 04:38
Космос
Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10
В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan
В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Спорт
Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Технологии
Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити
В Канзас-Сити на западе американского штата Миссури местные жители увидели в небе два летающих белых шара.
Обновлено в 04:37
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил
Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Музыка
Мик Джаггер впервые выйдет на сцену после операции на сердце
Обновлено вчера в 16:11
Здоровье
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Авто
Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ
Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено вчера в 05:45
Хоккей
Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта
В Ванкувере прошел 1-й раунд драфта НХЛ 2019 года. Нападающий СКА Василий Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22