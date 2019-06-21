Футбол

«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в АвстрииGazeta.SPb вчера в 15:11

Первый матч закончился со счетом 6:1. Игра состоялась сегодня, 21 июня.
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«Зенит» крупно обыграл «Ваккер» в контрольном матче

Советский спортвчера в 14:57

«Ваккер» — «Зенит» — 1:6. Видеообзор контрольного матча с дублями Шатова и Заболотного

Sport24.ruвчера в 15:13

Товарищеские матчи. «Зенит» забил 6 голов «Ваккеру», «Динамо» разгромило «Рудар»

Sports.ruвчера в 12:00

«Ваккер» — «Зенит» — 1:6, 21 июня 2019, обзор контрольного матча

Чемпионатвчера в 14:00

Главное за день на Nevasport: первая победа «Зенита» и его первый вероятный трансфер

Нева Спортвчера в 15:31

«Зенит» разнес бывший клуб Черчесова после отпуска. Джорджевич отдал голевую на Заболотного (Антон забил два!)

Матч ТВвчера в 15:25

«Зенит» ударно начал сезон – с дублей Заболотного и Шатова!

Спорт-Экспрессвчера в 14:10
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Общество

Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года

Обновлено в 02:41
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Политика

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию

Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
Обновлено в 00:41
Авто

Разводки на дорогах: осторожно, новая схема!

В одном из городов Краснодарского края мошенник решил минимизировать затраты и просто ввернул вместо нескольких штатных колесных болтов чужой машины свои «секретки», сопроводив запиской с требованием заплатить за ключ.
Обновлено в 04:38
Космос

Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10

В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.
Обновлено вчера в 10:47
Авто

Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan

В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Спорт

Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Технологии

Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити

В Канзас-Сити на западе американского штата Миссури местные жители увидели в небе два летающих белых шара.
Обновлено в 04:37
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил

Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Музыка

Мик Джаггер впервые выйдет на сцену после операции на сердце

Обновлено вчера в 16:11
Здоровье

Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща

Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

В Грузии указ Путина назвали наказанием

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Авто

Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ

Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

В Нижегородской области задержали подозреваемого в тройном убийстве

Обновлено в 04:11
Хоккей

Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта

В Ванкувере прошел 1-й раунд драфта НХЛ 2019 года. Нападающий СКА Василий Подколзин был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» под десятым номером.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
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Олег Шатов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, 2018/2019, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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