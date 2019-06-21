Футбол

«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в АвстрииGazeta.SPb вчера в 15:11

Первый матч закончился со счетом 6:1. Игра состоялась сегодня, 21 июня.
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«Зенит» крупно обыграл «Ваккер» в контрольном матче

Советский спортвчера в 14:57

«Ваккер» — «Зенит» — 1:6. Видеообзор контрольного матча с дублями Шатова и Заболотного

Sport24.ruвчера в 15:13

«Ваккер» — «Зенит» — 1:6, 21 июня 2019, обзор контрольного матча

Чемпионатвчера в 14:00

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер». Шатов за минуту оформил дубль

Матч ТВвчера в 13:49

Главное за день на Nevasport: первая победа «Зенита» и его первый вероятный трансфер

Нева Спортвчера в 15:31

Товарищеские матчи. «Зенит» забил 6 голов «Ваккеру», «Динамо» разгромило «Рудар»

Sports.ruвчера в 12:00

«Зенит» ударно начал сезон – с дублей Заболотного и Шатова!

Спорт-Экспрессвчера в 14:10
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Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Политика

Порошенко отреагировал на заведенные в отношении него уголовные дела

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко знает о возбужденных уголовных делах.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Здоровье

Руководителей региональных минздравов учат цифровым технологиям

Курс разработан Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС совместно с Минздравом России.
Обновлено в 05:42
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Политика

Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Обновлено в 01:42
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Общество

До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе

Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену

Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Утром в Петрозаводске легковушка столкнулась с пожарной машиной

По информации Госавтоинспекции республики, легковой автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, при этом пожарная машина ехала со звуковой сигнализацией и маяками.
Обновлено в 07:43
Футбол

«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн

Отмечается, что турецкая команда готова рассмотреть данное предложение. Линнес выступает за "Галатасарай" с 2016 года.
Обновлено в 07:44
Авто

Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию

Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию, но уже в новом, седьмом поколении.
Обновлено вчера в 04:58
Общество

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании

Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
Обновлено в 04:57
Общество

Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ

Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Политика

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Политика

Спикер парламента Грузии Каладзе прокомментировал уход в отставку

Протестующие потребовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а также министра внутренних дел Георгия Гахарии.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Автоспорт

Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции

Пилот Мерседеса Валттери Боттас занял первое место в третьей практике Гран-при Франции на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле.
Обновлено в 07:27
Игры

Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo

Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Авто

Названы самые продаваемые японские кроссоверы в России

Обновлено в 01:17
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Спорт

Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
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Олег Шатов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, 2018/2019, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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