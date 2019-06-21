Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в АвстрииGazeta.SPb вчера в 15:11
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«Ваккер» — «Зенит» — 1:6. Видеообзор контрольного матча с дублями Шатова и Заболотного
Sport24.ruвчера в 15:13
Главное за день на Nevasport: первая победа «Зенита» и его первый вероятный трансфер
Нева Спортвчера в 15:31
Товарищеские матчи. «Зенит» забил 6 голов «Ваккеру», «Динамо» разгромило «Рудар»
Sports.ruвчера в 12:00
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Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Политика
Порошенко отреагировал на заведенные в отношении него уголовные дела
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко знает о возбужденных уголовных делах.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье
Руководителей региональных минздравов учат цифровым технологиям
Курс разработан Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС совместно с Минздравом России.
Обновлено в 05:42
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено 20 июня в 04:39
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену
Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Утром в Петрозаводске легковушка столкнулась с пожарной машиной
По информации Госавтоинспекции республики, легковой автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, при этом пожарная машина ехала со звуковой сигнализацией и маяками.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Локомотив» готов приобрести игрока сборной Норвегии за €6 млн
Отмечается, что турецкая команда готова рассмотреть данное предложение. Линнес выступает за "Галатасарай" с 2016 года.
Обновлено в 07:44
Авто
Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию
Седан Volkswagen Jetta вернется в Россию, но уже в новом, седьмом поколении.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
Обновлено в 04:57
Общество
Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Политика
Спикер парламента Грузии Каладзе прокомментировал уход в отставку
Протестующие потребовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а также министра внутренних дел Георгия Гахарии.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Автоспорт
Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции
Пилот Мерседеса Валттери Боттас занял первое место в третьей практике Гран-при Франции на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле.
Обновлено в 07:27
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Авто
Названы самые продаваемые японские кроссоверы в России
Обновлено в 01:17
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18