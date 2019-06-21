Футбол

«Зенит» разгромил «Ваккер» на сборах в АвстрииGazeta.SPb вчера в 15:11

Первый матч закончился со счетом 6:1. Игра состоялась сегодня, 21 июня.
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«Зенит» крупно обыграл «Ваккер» в контрольном матче

Советский спортвчера в 14:57

«Ваккер» — «Зенит» — 1:6. Видеообзор контрольного матча с дублями Шатова и Заболотного

Sport24.ruвчера в 15:13

«Зенит» ударно начал сезон – с дублей Заболотного и Шатова!

Спорт-Экспрессвчера в 14:10

«Зенит» разнес бывший клуб Черчесова после отпуска. Джорджевич отдал голевую на Заболотного (Антон забил два!)

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«Ваккер» — «Зенит» — 1:6, 21 июня 2019, обзор контрольного матча

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Главное за день на Nevasport: первая победа «Зенита» и его первый вероятный трансфер

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Дубль Заболотного помог «Зениту» разгромно победить в первом матче межсезонья

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Общество

Роскомнадзор дал инструкции по использованию нецензурной брани

Позднее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство действительно решило присоединиться к данному флэшмобу, и ответить в нецензурной манере на сообщение Колезева.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол

Источник: футболиста «Спартака» Гулиева оштрафовали за превышение скорости

Обновлено в 05:46
Здоровье

Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Космос

Рогозин назвал причину переноса запуска обсерватории «Спектр-РГ»

Обновлено в 04:10
Космос

Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение

Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено вчера в 07:20
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Происшествия

На Украине молния убила трех человек

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Политика

Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.
Обновлено в 04:59
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Наука

Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию

Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Происшествия

Схвачен мужчина, зарубивший топором бывшую жену и ее родителей

Обновлено в 04:06
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Экономика

Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов

В ночь на 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 02:57
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Культура

Видео показательного номера Загитовой появилось в сети

Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Происшествия

Строительные леса обрушились в Петербурге, есть пострадавшие

Строительные леса обрушились в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:12
Происшествия

«Островки безопасности» для автомобилистов появятся на дорогах РФ

На начало 2019 года на территории России функционировало 77 стандартных постов ДПС, 59 из которых расположены на трассах федерального значения, а остальные 18 — регионального.
Обновлено в 05:26
Общество

Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года

"Рекорд дня в столице составляет плюс 31,8 градуса, он очень давний, ему более 100 лет, в 1917 году зафиксирован.
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Игры

Создатели Pokemon GO выпустили игру по миру Гарри Поттера

Разработчики Pokemon Go выпустили игру с дополненной реальностью по вселенной Гарри Поттера. Об этом 20 июня сообщает портал TechCrunch.
Обновлено вчера в 09:17
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Олег Шатов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, 2018/2019, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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