Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» в матче молодёжного первенстваЧемпионат 03:53

Урал — Зенит
завтра
в 03:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Подошёл к концу матч 18-го тура молодёжного первенства России «Урал» – «Зенит». Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые вышли вперёд на 31-й минуте – пенальти реализовал полузащитник Андрей Анисимов.
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