Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 07:51

Ростов — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
В матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Зенит" обыграл "Ростов" в гостях со счетом 4:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежного чемпионата

Sport24.ru08:33

Молодежка «Зенита» разгромила «Ростов»

Советский спорт08:06

Молодежка ФК «Ростов» дома уступила «Зениту»

Дон-ТР08:21

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат07:55

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс07:51

Молодежка «Ростова» была разгромлена сверстниками из «Зенита»

Rostof.ru08:39

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче молодежных команд

Матч ТВ07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Политика

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Спорт

Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста

Обновлено в 08:20
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем

Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Музыка

Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

Обновлено в 03:08
Политика

Греф рассказал о трех уровнях общения в соцсетях

В социальных сетях есть три уровня общения: публичный, групповой и персональный.
Обновлено в 07:35
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Религия

Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева

Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Черные ящики аварийного Superjet расшифровали

Завершена расшифровка как аварийного черного ящика, так и эксплуатационного. Сейчас эксперты анализируют полученные данные.
Обновлено в 04:28
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Гаджеты

Xiaomi создала управляемую со смартфона кормушку для котиков

Компания Xiaomi представила новый продукт, на который начался сбор средств на площадке коллективного финансирования Youpin.
Обновлено в 05:39
Футбол

Рашид Рахимов: «Ожидаем активной игры от ЦСКА»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 09:29
Политика

Штрахе заявил, что на скандальном видео была гражданка Латвии

Хайнц-Кристиан Штрахе, в субботу объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, на фоне скандала с видеозаписью упомянул гражданку Латвии, а не России.
Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Политика

России возвращают право голоса в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Футбол

Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна

Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport.
Обновлено в 09:16
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Футбол

Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал Евролиги

В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90.
Обновлено в 01:41
Происшествия

У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол

«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека

Напомним, что "Славия" с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить "Челси" из Лиги Европы.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Экономика

На проблемный Антипинский НПЗ нашелся претендент

Проблемный актив Браун отмечает, что такое предприятие, как Антипинский НПЗ, вместе с долгом можно сейчас оценить в $ 150 – 200 млн.
Обновлено вчера в 13:17
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал Лере Кудрявцевой о своих друзьях и врагах

Зрители узнают, зачем народному артистку телка. Олег Газманов расскажет журналистке о своих друзьях и врагах.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой

Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Москвича осудили на два года за расплату фальшивой купюрой

Мужчину в Москве осудили на два года колонии и один месяц колонии особого режима за расплату фальшивой пятитысячной купюрой в магазине.
Обновлено в 07:56
Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Обновлено в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное