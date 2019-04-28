Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛRT на русском 11:22

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Общество Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети» Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.

Космос «Кровавая Антипасха»: Нибиру изменит полюса Земли и опустошит планету «Кровавая» Красная горка станет наказанием для всего человечества: Нибиру полностью изменит магнитные полюса и опустошит планету.

Политика Яровая отметила желание Зеленского руководить из соцсети Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила желание избранного президента Украины Владимира Зеленского руководить страной из социальной сети.

Финансы Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.

Баскетбол «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.

Авто ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.

Политика Во Франции выступили против антироссийских санкций Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".

Футбол Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает пресс-служба организации.

Происшествия На набережной в Петербурге прогремел взрыв На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

Футбол Валерий Газзаев: "ЦСКА мне понравился, просто фатально не везло!" "Краснодар" – ЦСКА – 2:0 Бывший главный тренер красно-синих считает, что в Краснодаре армейцам не хватило футболистов, которые способны вскрывать оборону за счет индивидуального мастерства Валерий Газзаев.

Энергетика «Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Общество Синоптики предупредили о заморозках в Москве По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.

Армия и оружие В Судане Военный совет приостановил деятельность профсоюзов Как сообщает агентство SUNA, деятельность профсоюзных комитетов, профессиональных объединений и Союза суданских работодателей страны приостановлена на неопределенный срок.

Здоровье Почему россияне теряют зрение Люди теряют зрение из-за неправильного питания В первую очередь зрение страдает от дисбаланса в питании.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.

Происшествия Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.