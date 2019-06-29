Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матчеRT на русском 07:19

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборах в Австрии. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу действующих чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Зенит» крупно победил «Гонвед» в контрольном матче

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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

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«Зенит» — «Гонвед» — 3:0. Видеообзор победы команды Семака в контрольном матче в Австрии

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