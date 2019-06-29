Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в последний день австрийского сбораСпорт день за днем 07:34

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с венгерским «Гонведом». Игра проходила в последний для сине-бело-голубых день австрийского сбора и завершилась со счетом 3:0. Это третья победа петербуржцев в летнее межсезонье.
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