Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в последний день австрийского сбораСпорт день за днем 07:34
«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с венгерским «Гонведом». Игра проходила в последний для сине-бело-голубых день австрийского сбора и завершилась со счетом 3:0. Это третья победа петербуржцев в летнее межсезонье.
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