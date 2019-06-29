Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матчеЧемпионат 06:50

Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена». Обслуживал матч австрийский арбитр Даниэль Брамбек. Счёт был открыт на 21-й минуте.
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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

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