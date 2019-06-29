Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матчеLiveSport.ru 07:27

Чемпион России "Зенит" с крупным счетом обыграл венгерский "Гонвед" в контрольном матче — 3:0. На 21-й минуте "сине-бело-голубых" с паса Луки Джорджевича вывел вперед Михаил Мевля.
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«Зенит» крупно победил «Гонвед» в контрольном матче

Советский спорт07:12

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Гонвед» благодаря голам Мевли, Эрнани и Джорджевича

Бомбардир.ру06:50

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

LiveSport.ru07:27

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Sport24.ru06:51

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Чемпионат06:50

«Зенит» разгромил «Гонвед» на сборе в Австрии

Нева Спорт06:55

Джорджевич снова забил за «Зенит»! В рваной футболке

Спорт-Экспресс07:25
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Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
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МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения

Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
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Футбол

Комбаров сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче с «Баником»

Обновлено в 07:57
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского

Обновлено в 06:00
Общество

Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Происшествия

На трассе «Скандинавия» в ДТП погибла женщина

Смертельная авария произошла сегодня утром, 29 июня, на 63-м километре трассы «Скандинавия» в Ленинградской области.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Максим Фадеев пожаловался на диабет после откровений Темниковой

Продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram пожаловался на диабет, который не дает ему спокойной жизни в последние годы.
Обновлено в 01:33
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Тело выпускника найдено рядом с 5 бутылками виски в Подмосковье

По данным РЕН ТВ, признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено. Около трупа находились 5 бутылок из-под виски.
Обновлено в 07:26
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Транспорт

В Приангарье паводок разрушил девять мостов

Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль

Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Поддельный iPhone XI появился в продаже

Многочисленные утечки, показывают, что новые iPhone XL и XL Max получат квадратную камеру на корпусе с модулем тройной камеры.
Обновлено в 05:03
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Политика

Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме

Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Музыка

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски

Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Экономика

Силуанов: государство оказывает масштабную поддержку малому бизнесу

Российское правительство заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса, государство готово оказать предпринимателям масштабную поддержку.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Новотроицком городском округе ввели режим ЧС

Обновлено в 07:01
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Автоспорт

Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции

Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

В Петербурге люди застряли на аттракционе в «Диво Острове»

Обновлено в 07:43
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Миха Мевля
Словенский футболист
Словенский футболист, защитник клуба «Зенит», выступающий на правах аренды за футбольный клуб «Ростов», и национальной сборной Словении.
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