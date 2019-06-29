Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матчеLiveSport.ru 07:27
Чемпион России "Зенит" с крупным счетом обыграл венгерский "Гонвед" в контрольном матче — 3:0. На 21-й минуте "сине-бело-голубых" с паса Луки Джорджевича вывел вперед Михаил Мевля.
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