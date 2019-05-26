Футбол

«Зенит» с крупным счетом обыграл «Енисей»Газета.Ru 08:56

Зенит — Енисей
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
25′
Александр Кутьин
Сердар Азмун
26′
Роберт Мак
Игорь Смольников
46′
Александр Ерохин
51′
Себастьян Дриусси
57′
Александр Ерохин
60′
65′
Арсен Хубулов
Константин Савичев
Себастьян Дриусси
71′
76′
Давид Юрченко
Максим Едапин
Александр Анюков
Эмануэль Маммана
79′
82′
Александр Кутьин
Михаил Костюков
84′
Дмитрий Торбинский
Луиш Нету
Антон Заболотный
87′
Петербургский "Зенит" с крупным счетом обыграл красноярский "Енисей" в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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