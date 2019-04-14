Футбол

«Зенит» разгромил в Петербурге «Анжи» и упрочил лидерство в чемпионатеИнтересант вчера в 11:20

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Со счетом 5:0 обыгран один из аутсайдеров чемпионата - махачкалинский «Анжи». Напомним, в первом тайме забили Сердар Азмун и Бранислав Иванович (2-я и 9-я минуты). Третий гол оформил Эмилиано Ригони, филигранно исполнив штрафной удар на 83-й минуте.
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