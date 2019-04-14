Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 11:31
Сердар Азмун
|2′
Бранислав Иванович
|9′
|65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
|66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
|72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
|79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
|83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
|86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
|86′
Себастьян Дриусси
|88′
Себастьян Дриусси
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
16
Нобоа
11
Дриусси
2 ×
38
Мусаев
7
Азмун
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
19
Долгов
29
Ондуа
5
Кулик
6
Маркелов
99
Закиров
9
Понсе
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 5:0. Забили Сердар Азмун (2), Бранислав Иванович (9), Эмилиано Ригони (83), Себастьян Дриусси (88, 90).
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Политика
Правительство Казахстана планирует выделить на выборы около $25 млн
Правительство Казахстана намерено выделить из резерва около $25 млн на проведение внеочередных выборов главы государства.
Обновлено в 01:49
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Транспорт
«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам
Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Петербурге на судне на Канонерском острове произошел пожар
Пожар произошел на судне на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 02:55
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегору условие проведения боя-реванша
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Twitter написал, что команда Конора Макгрегора может рассчитывать на переговоры о бое-реванше, если ирландец «что-нибудь выиграет».
Обновлено в 00:51
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Здоровье
В одном из районов Карелии уже восемь месяцев нет стоматолога
"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество
Елена Малышева может встретиться в суде со «Ставропольским бройлером»
Как написало РИА «Новости», заявление поступило в арбитражный суд Москвы 11 апреля, но к производству иск пока не приняли.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Названа причина, почему С-400 не выстрелил в Сирии
Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, в своём интервью «Царьград», назвал ключевую причину того, почему Россия не использует свои комплексы С-400 для поражения израильских ракет и самолётов.
Обновлено в 01:54
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Кино
HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).
Обновлено вчера в 22:30
Кино
В Саратове стартовали «Уроки Табакова»
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика
Эксперт: За пять лет пенсионная реформа увеличит безработицу вдвое
РБК напоминает, что по прогнозу минэкономразвития, в 2024 году численность рабочей силы составит лишь 76,3 миллиона человек при прошлогодних 75,8 миллиона.
Обновлено в 00:31
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения
Нехватка от 500 до 1000 калорий в день приведёт к похудению, в среднем, на 1кг в неделю.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» назвал цену Погба для «Реала»
Настанвик "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер видит в Погба лидера команды в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 23:40