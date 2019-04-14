Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 11:31

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 5:0. Забили Сердар Азмун (2), Бранислав Иванович (9), Эмилиано Ригони (83), Себастьян Дриусси (88, 90).
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