Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛКоммерсантъ вчера в 11:31

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 5:0. Забили Сердар Азмун (2), Бранислав Иванович (9), Эмилиано Ригони (83), Себастьян Дриусси (88, 90).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кого просил забить «вираж», львы на спинах и на газоне, пустой стакан Адиева. Как «Зенит» громил «Анжи»

Матч ТВвчера в 15:55

Азмун и компания отгрузила только пять. «Анжи» еще легко отделался

Спорт уик-эндвчера в 19:27

«Зенит» разгромил «Анжи», Дриусси забил два мяча

LiveSport.ruвчера в 11:19

Кержаков с Боярским, голуби на поле и полёт Азмуна. Яркие фото «Зенит» — «Анжи»

Чемпионатвчера в 13:21

«Зенит» разгромил «Анжи» в домашнем матче

Советский спортвчера в 11:19

«Зенит» вынес «Анжи» на стандартах, у Смольникова первый ассист за три года. Питер оторвался уже на 6 очков

Sports.ruвчера в 14:00

Азмун повторил личный рекорд

Спорт-Экспрессвчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву

Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 04:31
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми под Тулой

Обновлено в 03:49
Происшествия

Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии.
Обновлено в 01:30
Авто

Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 1 квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
Космос

«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру

За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Авто

Новые правила тюнинга вызвали яростные споры автовладельцев

Новые правила автотюнинга вызвали яростные споры среди российских автовладельцев.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Туве задержали четверых сбежавших из изолятора заключенных

Обновлено в 02:31
Политика

Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»

Обновлено в 04:07
Экономика

«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%

Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).
Обновлено в 04:08
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Париже взрыв прогремел в жилом доме

ЧП произошло в ночь на 15 апреля в пятиэтажном здании в 18-м округе. По данным телеканала BFMTV, взрывной волной уничтожены четыре квартиры.
Обновлено в 04:14
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Туристы сняли на видео сход мощной лавины в Хабаровском крае

Мощная лавина сошла на глазах туристов на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна в Хабаровском крае. Грозное природное явление сняли на видео.
Обновлено в 03:26
Кино

Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры

Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

Обновлено в 04:08
Экономика

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

В 2018 году эксперты прогнозировали, что темпы наращивания сбережений граждан по сравнению с 2017 годом увеличатся на 15%, всего за год россияне накопят 5,2 трлн рублей.
Обновлено в 02:35
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Побившего американца футболиста призвали посадить в «Бутырку»

Сам Гулиев уверяет, что зачинщиком разбирательства стал американец.
Обновлено в 04:33
Общество

Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Житель Щелково в ходе застолья зарезал родного брата

Мужчина признался, что совершил преступление в ходе застолья. Братья поссорились, и один из них схватился за нож.
Обновлено в 02:30
Общество

Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля

Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.
Обновлено в 03:17
Авто

Volkswagen презентует в Шанхае «убийцу» BMW X4

Способную конкурировать с BMW X4 машину уже успели оценить очевидцы подготовки стенда компании на международном форуме.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Петербурге на судне на Канонерском острове произошел пожар

Пожар произошел на судне на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Житель Читы, убивший женщину уксусом, получил 19 лет колонии

Обновлено в 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное