«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛНТВ 11:54

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей, разгромив «Анжи» в домашнем матче 23-го тура. Петербуржцы отправили в ворота махачкалинской команды пять безответных мячей.

«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ

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