Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от конкурентовРоссийская газета 11:31

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Питерский "Зенит" уверенно обыграл на своем поле "Анжи" - 5:0. После 23 туров команда Сергея Семака лидирует в Премьер-лиге, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на шесть очков. Все вопросы по исходу сегодняшней встречи "сине-бело-голубые" сняли, по сути, уже в стартовые десять минут.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кержаков с Боярским, голуби на поле и полёт Азмуна. Яркие фото «Зенит» — «Анжи»

Чемпионат13:21

Азмун и компания отгрузила только пять. «Анжи» еще легко отделался

Спорт уик-энд19:27

Азмун повторил личный рекорд

Спорт-Экспресс13:22

Кого просил забить «вираж», львы на спинах и на газоне, пустой стакан Адиева. Как «Зенит» громил «Анжи»

Матч ТВ15:55

«Зенит» разгромил «Анжи» в домашнем матче

Советский спорт11:19

«Зенит» вынес «Анжи» на стандартах, у Смольникова первый ассист за три года. Питер оторвался уже на 6 очков

Sports.ru14:00

«Зенит» разгромил «Анжи», Дриусси забил два мяча

LiveSport.ru11:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Обновлено в 08:14
Происшествия

В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец

В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 22:17
Политика

Акционеры Facebook хотят убрать Цукерберга с поста главы правления

Акционеры отмечают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась аж на 40% из-за решений руководства и правления.
Обновлено в 02:05
Наука

Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака

Второе научное открытие, которым похвастался в Женеве Казанский университет – это добавка, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака.
Обновлено в 20:31
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Футбол

«Ливерпуль» победил «Челси» и вышел на первое место в АПЛ

В рамках 34 тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Челси".
Обновлено в 13:23
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.
Обновлено в 19:52
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Авто

Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля

Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено вчера в 07:48
Культура

Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон

Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
Обновлено в 21:25
Происшествия

Три человека погибли после столкновения самолета и вертолета в Непале

Три человека погибли, еще четверо получили ранения в непальском аэропорту имени Тенцинга и Хиллари после того, как легкомоторный самолет врезался вертолет.
Обновлено в 20:05
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей

Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Авто

Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники

Эксперты назвали самые доступные кроссоверы и внедорожники на российском авторынке.
Обновлено в 12:39
Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Обновлено вчера в 04:27
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Тампу» и повёл в серии 3-0

Единственный гол за "Тампу" оформил Ондржей Палат. "Блю Джекетс" лидируют в серии со счетом 3-0.
Обновлено в 22:22
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду

Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено в 15:28
Авто

Александр Козлов заработал больше 6 миллионов рублей

Судя по данным, опубликованным на сайте правительства РФ, Александр Александрович заработал больше шести миллионов рублей.
Обновлено в 20:01
Общество

Гороскоп на 15 апреля: Тельцы в сомнениях, а Водолеям нужно нажать на паузу

Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и, в то же время, – восхищения происходящим.
Обновлено в 11:38
Экономика

Какие компании, отрасли и города стали чемпионами в развитии экономики Алтайского края

В Алтайском крае 2018 год стал периодом завершения многих инвестпроектов: новые цеха запустили АЗПИ и «Барнаульский завод РТИ», львиный объем работ проделала «Русская кожа» при строительстве завода в Заринске, в Новоалтайске запустили «Покровскую сыроварню» и т. д. Впрочем, в прошедшем же году в финансовую яму рухнуло и несколько важнейших для экономики региона предприятий.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Общество

В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»

В Италии вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини подписал указ о возвращении в удостоверения личности терминов - мать и отец.
Обновлено в 19:24
Общество

Минприроды заступилось за домашних животных

Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено в 20:09
Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное