Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от конкурентовРоссийская газета 11:31

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Питерский "Зенит" уверенно обыграл на своем поле "Анжи" - 5:0. После 23 туров команда Сергея Семака лидирует в Премьер-лиге, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на шесть очков. Все вопросы по исходу сегодняшней встречи "сине-бело-голубые" сняли, по сути, уже в стартовые десять минут.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кого просил забить «вираж», львы на спинах и на газоне, пустой стакан Адиева. Как «Зенит» громил «Анжи»

Матч ТВ15:55

«Зенит» разгромил «Анжи» в домашнем матче

Советский спорт11:19

Кержаков с Боярским, голуби на поле и полёт Азмуна. Яркие фото «Зенит» — «Анжи»

Чемпионат13:21

Азмун повторил личный рекорд

Спорт-Экспресс13:22

«Зенит» разгромил «Анжи», Дриусси забил два мяча

LiveSport.ru11:19

«Зенит» — «Анжи» — 5:0. Видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Sport24.ru12:06

«Зенит» вынес «Анжи» на стандартах, у Смольникова первый ассист за три года. Питер оторвался уже на 6 очков

Sports.ru14:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Экономика

Страховым спорам назначили цену

По оценке Игоря Юргенса, финомбудсмену придется рассматривать до 300 тыс. страховых споров по ОСАГО в год.
Обновлено в 19:08
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Политика

МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA

Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес

56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом

56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00
Наука

Графин графена: открыт способ очистки воды без хлора и озона

Промышленную очистку пока приходится осуществлять с помощью мощных окислителей: хлора, озона, гипохлорита натрия, которые являются довольно сильными ядами.
Обновлено в 17:01
Политика

Билборды с Порошенко снимут на Украине

На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Энергетика

Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» победили московский «Спартак» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

«Колхоз Style»: Собчак высмеяли за 15-летнюю юбку с «рынка»

Фанаты решили, что юбка звезды была куплена на рынке и высмеяли стиль Ксении.
Обновлено в 00:33
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Общество

Стоит ли экономить на ремонте?

В наше время экономить на ремонте жилья приходится почти всем, и главное - экономить правильно.
Обновлено в 09:54
Культура

В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха

Ученые выяснили, что некоторые хоры и арии «Страстей по Марку» по структуре текста совпадают с баховской «Траурной одой», написанной несколькими годами ранее, а также с «Кетенской траурной музыкой».
Обновлено в 10:07
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол

Черчесов рассказал о своих взаимоотношениях с Агузаровым

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что никогда не имел агента, а Алан Агузаров является его юристом, помогающим составлять контракты.
Обновлено в 15:34
Общество

Иглы на стоге сена: что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор

Две башни Среди самых необычно используемых телебашен выделяется пражская.
Обновлено в 17:02
Авто

В марте в Германии снизились продажи автомобилей

В марте в Германии снизился уровень продаж автомобилей.
Обновлено в 06:43
Общество

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Обновлено в 17:05
Общество

Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир

Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.
Обновлено в 16:42
Технологии

Смартфон поглотил космос

День космонавтики напомнил о том, в каком кризисе находится человечество и технологический прогресс спустя 58 лет после первого полёта в космос.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено в 15:41
Игры

СМИ узнали, сколько Apple потратит на запуск игрового сервиса Arcade

Общие расходы компании Apple на видеоигры для облачного сервиса Arcade составят несколько сотен миллионов долларов.
Обновлено в 08:13
Общество

В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси

Обновлено в 17:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное