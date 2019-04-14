Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от конкурентовРоссийская газета 11:31
Сердар Азмун
|2′
Бранислав Иванович
|9′
|65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
|66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
|72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
|79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
|83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
|86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
|86′
Себастьян Дриусси
|88′
Себастьян Дриусси
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
16
Нобоа
11
Дриусси
2 ×
38
Мусаев
7
Азмун
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
19
Долгов
29
Ондуа
5
Кулик
6
Маркелов
99
Закиров
9
Понсе
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
Питерский "Зенит" уверенно обыграл на своем поле "Анжи" - 5:0. После 23 туров команда Сергея Семака лидирует в Премьер-лиге, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на шесть очков. Все вопросы по исходу сегодняшней встречи "сине-бело-голубые" сняли, по сути, уже в стартовые десять минут.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Экономика
Страховым спорам назначили цену
По оценке Игоря Юргенса, финомбудсмену придется рассматривать до 300 тыс. страховых споров по ОСАГО в год.
Обновлено в 19:08
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Политика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом
56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00
Наука
Графин графена: открыт способ очистки воды без хлора и озона
Промышленную очистку пока приходится осуществлять с помощью мощных окислителей: хлора, озона, гипохлорита натрия, которые являются довольно сильными ядами.
Обновлено в 17:01
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский «Спартак» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
«Колхоз Style»: Собчак высмеяли за 15-летнюю юбку с «рынка»
Фанаты решили, что юбка звезды была куплена на рынке и высмеяли стиль Ксении.
Обновлено в 00:33
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Общество
Стоит ли экономить на ремонте?
В наше время экономить на ремонте жилья приходится почти всем, и главное - экономить правильно.
Обновлено в 09:54
Культура
В Москве впервые прозвучали реконструированные «Страсти по Марку» Баха
Ученые выяснили, что некоторые хоры и арии «Страстей по Марку» по структуре текста совпадают с баховской «Траурной одой», написанной несколькими годами ранее, а также с «Кетенской траурной музыкой».
Обновлено в 10:07
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол
Черчесов рассказал о своих взаимоотношениях с Агузаровым
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что никогда не имел агента, а Алан Агузаров является его юристом, помогающим составлять контракты.
Обновлено в 15:34
Общество
Иглы на стоге сена: что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Две башни Среди самых необычно используемых телебашен выделяется пражская.
Обновлено в 17:02
Авто
В марте в Германии снизились продажи автомобилей
В марте в Германии снизился уровень продаж автомобилей.
Обновлено в 06:43
Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы
Обновлено в 17:05
Общество
Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир
Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.
Обновлено в 16:42
Технологии
Смартфон поглотил космос
День космонавтики напомнил о том, в каком кризисе находится человечество и технологический прогресс спустя 58 лет после первого полёта в космос.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено в 15:41
Игры
СМИ узнали, сколько Apple потратит на запуск игрового сервиса Arcade
Общие расходы компании Apple на видеоигры для облачного сервиса Arcade составят несколько сотен миллионов долларов.
Обновлено в 08:13
Общество
В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси
Обновлено в 17:34