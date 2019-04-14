«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от конкурентовРоссийская газета 11:31

Питерский "Зенит" уверенно обыграл на своем поле "Анжи" - 5:0. После 23 туров команда Сергея Семака лидирует в Премьер-лиге, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на шесть очков. Все вопросы по исходу сегодняшней встречи "сине-бело-голубые" сняли, по сути, уже в стартовые десять минут.

«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от конкурентов

Общество Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12 Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.

Армия и оружие Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Происшествия Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с двумя детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Армия и оружие Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.

Общество Отец Бутиной понадеялся на ее скорое возвращение домой Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, которая с июля прошлого года находится в американской тюрьме, обратился к российскому правительству с просьбой оказать финансовую помощь его дочери для погашения задолженности перед адвокатами.

Политика Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.

Общество В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.

Шоу-бизнес Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления 14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.

Политика Парусник «Седов» с крымскими курсантами не пустили в Польшу Напомним, 6 апреля парусник "Седов" в этом году вышел в первый учебный рейс. На борту находятся крымские курсанты.

Гаджеты Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.

Культура Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».

Политика Замглавы администрации Порошенко подал в отставку Заместитель главы администрации президента Украины Валерий Кондратюк написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Политика Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Армия и оружие В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора» Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

Армия и оружие Началось производство ракетной системы С-350 на брянских шасси Началось производство зенитных ракетных систем С-350 «Витязь-ПВО», для которых используются шасси, выпускаемые Брянским автомобильным заводом.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Общество Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.

Политика Бабченко пожаловался на нехватку денег Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» "Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".