Руководство «Зенита» и полузащитник Клаудио Маркизио прекратили сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Футбол Полузащитник «Селтика» может перейти в «Зенит» Полузащитник "Селтика" Томас Рогич может пополнить состав "Зенита", сообщает The Scottish Sun.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал антироссийскую позицию Нино Катамадзе Певец Юрий Лоза заявил, что не пошел бы на концерт артиста, оскорбившего Россию и россиян, так как не поверил бы в его искренность во время выступления.

Общество Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права» Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

Наука Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.

Наука «Человек врет в двух измерениях» Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.

Футбол Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив» Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.

Шоу-бизнес Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Политика В США назревает крупный скандал из-за Трампа и Huawei Вынужденное отступление В ходе полуторачасовой беседы с лидером Китая Си Цзиньпином президент США сообщил, что снимет санкции с технологического гиганта Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против КНР.

Происшествия В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.

Политика В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.

Политика США могут ввести пошлины на товары из ЕС на $4 млрд В апреле ведомство предлагало ввести пошлины на товары из стран Евросоюза на $21 млрд, теперь первоначальный список расширен.

Происшествия Тюменец устроил пранк со стрельбой и метанием гранаты в прохожих Крайне неудачный розыгрыш устроил 33-летний безработный житель Тюмени: выпив с приятелями во дворе, он начал стрелять в воздух и пугать гранатой прохожих.

Происшествия Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области За сутки в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах специалисты осмотрели 516 домов, еще 453 дома освободили от воды, очистили 1304 подворья, с помощью мотопомп откачали воду с 795 подворий (около 1000 куб. метра), сообщает 2 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Происшествия В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае В сообщении отметили, что керамическая кружка, созданная по образцу кружки президента России, стала настолько популярной, что сотни магазинов уже выставили на продажу свои товары и не менее ста заказов поступили в компанию Taobao.