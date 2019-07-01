Футбол

«Зенит» расторг контракт с МаркизиоБомбардир.ру 12:30

Руководство «Зенита» и полузащитник Клаудио Маркизио прекратили сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.
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Клаудио Маркизио покидает «Зенит» после 10 месяцев игры за клуб

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Полузащитник «Зенита» Маркизио покидает питерский клуб

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«Зенит» объявил об уходе Маркизио

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Полузащитник Клаудио Маркизио покидает «Зенит»

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Спорт-Экспресс14:05

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал расторжение контракта с Маркизио

Матч ТВ13:01
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В Крыму объяснили сообщения о дорогом отдыхе на полуострове

Обновлено в 12:23
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В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту

Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
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Общество

Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там

Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Внучка Стриженова заявила о желании стать донором для Успенской

Внучка актёра Олега Стриженова Александра заявила о желании стать донором для будущего ребёнка Любови Успенской, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 08:15
Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

The Federalist (США): журнал Vogue пропагандирует подросткам карьеру проститутки (The federalist)

26 апреля журнал «Тин Вог» (Teen Vogue) для подростков опубликовал статью доктора Тлаленг Мофокенг (Tlaleng Mofokeng) «Почему секс-услуги — это серьезное занятие».
Обновлено в 17:50
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
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СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве

Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Хоккей

Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина

Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Происшествия

На Украине в результате взрыва ранено шестеро детей

На Украине шестеро детей ранены в результате взрыва неустановленного предмета на детской площадке.
Обновлено в 17:54
Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено в 12:43
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Главред WikiLeaks рассказал об условиях содержания Ассанжа

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Обновлено в 08:12
Происшествия

Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте

Обновлено в 16:30
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МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

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Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
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«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов

Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов.
Обновлено в 04:01
Футбол

Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»

Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
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Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
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Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки

Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.
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Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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