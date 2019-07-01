Футбол

«Зенит» расторг контракт с МаркизиоГазета.Ru вчера в 12:52

Петербургский "Зенит" объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, передает РИА "Новости".
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА арендовал защитника из Хорватии, Маркизио покинул «Зенит». Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:00

Самые неудачные трансферы в РПЛ за последние годы

Чемпионат02:00

Почему «Зенит» прав, расставшись с Маркизио

Спорт-Экспрессвчера в 14:05

Клаудио Маркизио покидает «Зенит» после 10 месяцев игры за клуб

Петербургский дневниквчера в 12:32

Клаудио Маркизио покидает «Зенит»

РИА Новостивчера в 12:23

Полузащитник «Зенита» Маркизио покидает питерский клуб

Советский спортвчера в 12:30

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал расторжение контракта с Маркизио

Матч ТВвчера в 13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Футбол

Леонид Федун: «У Цорна есть карт-бланш до выборов»

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Автомобильное движение по мосту через реку Ию в Тулуне восстановлено

Автомобильное движение по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен в результате паводка, восстановлено.
Обновлено в 02:24
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Врачи назвали основные причины высокой смертности при инфаркте

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и внештатный специалист-кардиолог Минздрава по Северо-Западному округу, академик РАН Евгений Шляхто назвал основные причины высокой летальности при инфаркте миокарда у россиян.
Обновлено в 03:20
Политика

Трамп выделил $4,6 млрд на помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $4,6 млрд в качестве гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Россия опустилась на четыре позиции в новом рейтинге паспортов мира

В новом рейтинге паспортов мира, составленном швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners, Россия опустилась сразу на четыре строчки за один квартал и заняла 51-е место.
Обновлено в 03:23
Хоккей

Артемий Панарин: «„Коламбус“, надеюсь, не сильно злишься на меня»

Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Пропавшая на Урале в одном купальнике девушка найдена в состоянии шока

Обновлено в 01:53
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Гаджеты

Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Авто

В Нижнем Новгороде прошел уникальный проект SKODA EXPERIENCE

Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Олеся Железняк рассказала о самой большой утрате в своей жизни

Обновлено в 03:17
Политика

В центре Харькова установлены виселицы

Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

В Грузии уточнили ущерб от снижения турпотока из России

В 2019 году ожидалось около 1,7 млн туристов из РФ и 2,5 млрд лари (более 886 млн долларов), но теперь к концу года Грузия не досчитается порядка 1 млн отдыхающих и потеряет до 2 млрд лари (около 710 млн долларов).
Обновлено в 02:44
Футбол

Гаэль Ондуа: «В следующем сезоне Головин выстрелит, как пушка»

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Гаэль Ондуа поделился мнением о хавбеке «Монако» Александре Головине.
Обновлено в 02:48
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное