Футбол

«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контрактаВести.Ru вчера в 14:25

Срок контракта 29-летнего вратаря с "Зенитом" истекает 30 июня 2019 года. Напомним, что вторую часть прошедшего сезона Лодыгин провел на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".
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Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.
ТАССвчера в 11:48

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«Зенит» сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Лодыгину не предложен новый контракт

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В «Зените» не будут искать замену Юрию Лодыгину

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«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

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Александр Медведев: «„Зенит“ сформировал вратарскую линию на сезон-2019/20»

Матч ТВвчера в 12:14

Александр Медведев: «„Зенит“ не будет предлагать новый контракт Лодыгину»

Sports.ruвчера в 13:22

Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

ТАССвчера в 11:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Политика

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В России возобновился рост числа банкротств компаний

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Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
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Политика

Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских

Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие

Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
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Кино

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Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Обновлено 15 июня в 23:00
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Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке

Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

Обновлено вчера в 22:54
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
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В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес

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Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
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Обновлено в 00:12
Происшествия

СК РФ: По делу о массовой драке в Чемодановке задержали еще 12 человек

В субботу, 15 июня, по делу о массовой драке в Чемодановке задержали еще 12 местных жителей.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
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Происшествия

С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов

Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
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Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».
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В Крыму погиб российский биатлонист

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Армия и оружие

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Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»

Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб.
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Скончался барабанщик группы «Машина времени»

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