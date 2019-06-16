«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контрактаВести.Ru вчера в 14:25

Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.

с чего всё началось

Срок контракта 29-летнего вратаря с "Зенитом" истекает 30 июня 2019 года. Напомним, что вторую часть прошедшего сезона Лодыгин провел на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".

«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контракта

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