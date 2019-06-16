Футбол
«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контрактаВести.Ru вчера в 14:25
Срок контракта 29-летнего вратаря с "Зенитом" истекает 30 июня 2019 года. Напомним, что вторую часть прошедшего сезона Лодыгин провел на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.ТАССвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Лодыгину не предложен новый контракт
Sport24.ruвчера в 12:39
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено вчера в 19:04
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компанию
Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей.
Обновлено в 00:23
Религия
День Святой Троицы отмечают православные
Обновлено вчера в 02:13
Экономика
Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай
Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в столицу провинции Хэйлунцзян — город Харбин, где примет участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, передает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено в 01:24
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Редакция издания «Daily-Motor» поделилась с пользователями списком лучших автомобилей немецких производителей с пробегом не старше трех лет.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено вчера в 10:05
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено 15 июня в 12:36
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»
Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его мнению, Вашингтон таким образом «защищает» Берлин от Москвы.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Медики назвали самый эффективный способ похудеть
Ученые из Университета в Хельсинки рассказали, что самым эффективным способом борьбы с лишним весом является кручение обруча хулахуп.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол
«Интер» заинтересован в услугах Кэхилла
Защитник «Челси» Гари Кэхилл, который покинет клуб на правах свободного агента, может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщает Sportmediaset, в услугах 34-летнего англичанина заинтересован «Интер».
Обновлено в 01:57
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
17-летнего биатлониста нашли мёртвым после пробежки на сборах в Крыму
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших истребителя МиГ-35
Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:15
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Баскетбол
Хэкетт может продлить контракт с ЦСКА
Атакующий защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт ведет переговоры по продлению контракта. Стороны близки к заключению соглашения, сообщает Sportando.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 01:46