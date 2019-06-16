Футбол

«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контрактаВести.Ru вчера в 14:25

Срок контракта 29-летнего вратаря с "Зенитом" истекает 30 июня 2019 года. Напомним, что вторую часть прошедшего сезона Лодыгин провел на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".
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с чего всё началось

Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.
ТАССвчера в 11:48

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«Зенит» не будет искать нового вратаря

Gazeta.SPbвчера в 14:54

«Зенит» сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Лодыгину не предложен новый контракт

Sport24.ruвчера в 12:39

«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

Спорт-Экспрессвчера в 12:06

Медведев: «Зенит» не будет предлагать новый контракт Лодыгину

Чемпионатвчера в 12:58

Александр Медведев: «„Зенит“ сформировал вратарскую линию на сезон-2019/20»

Матч ТВвчера в 12:14

В «Зените» не будут искать замену Юрию Лодыгину

78.ruвчера в 14:31

Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

ТАССвчера в 11:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено вчера в 19:04
Религия

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:33
Экономика

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компанию

Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей.
Обновлено в 00:23
Религия

День Святой Троицы отмечают православные

Обновлено вчера в 02:13
Экономика

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в столицу провинции Хэйлунцзян — город Харбин, где примет участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, передает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено в 01:24
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Авто

Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет

Редакция издания «Daily-Motor» поделилась с пользователями списком лучших автомобилей немецких производителей с пробегом не старше трех лет.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Глава Пензенской области раскритиковал фейки о драке в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено вчера в 10:05
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено 15 июня в 12:36
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Политика

В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его мнению, Вашингтон таким образом «защищает» Берлин от Москвы.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Медики назвали самый эффективный способ похудеть

Ученые из Университета в Хельсинки рассказали, что самым эффективным способом борьбы с лишним весом является кручение обруча хулахуп.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол

«Интер» заинтересован в услугах Кэхилла

Защитник «Челси» Гари Кэхилл, который покинет клуб на правах свободного агента, может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщает Sportmediaset, в услугах 34-летнего англичанина заинтересован «Интер».
Обновлено в 01:57
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

Обновлено в 00:44
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

17-летнего биатлониста нашли мёртвым после пробежки на сборах в Крыму

Обновлено вчера в 21:46
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

ВКС России получили два новейших истребителя МиГ-35

Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:15
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Баскетбол

Хэкетт может продлить контракт с ЦСКА

Атакующий защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт ведет переговоры по продлению контракта. Стороны близки к заключению соглашения, сообщает Sportando.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 01:46
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