Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Зенита", завтра 30-летний форвард Артем Дзюба приступит к подготовке к матчу 4-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится 3 августа в Санкт-Петербурге, наравне с остальными футболистами сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во вторник начнет подготовку вместе со всей командой к матчу 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Зенит» рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Краснодаром»

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