Футбол
«Зенит» рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Краснодаром»Матч ТВ 07:45
|1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
|46′
Савелий Козлов
|54′
|55′
Артем Дзюба
|65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
|65′
|69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
|69′
|72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
|78′
Алексей Сутормин
|78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
|80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
|89′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
15
Зотов
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
88
Галаджан
8
Мишкич
10
Алвеш
20
Фамейе
9
Деспотович
99
Лунев
3
Сантос
6
Иванович
24
Маммана
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
11
Дриусси
18
Жирков
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во вторник начнет подготовку вместе со всей командой к матчу 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».
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с чего всё началось
Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Зенита", завтра 30-летний форвард Артем Дзюба приступит к подготовке к матчу 4-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится 3 августа в Санкт-Петербурге, наравне с остальными футболистами сине-бело-голубых.Спорт-Экспресс07:18
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