Футбол

«Зенит» рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Краснодаром»Матч ТВ 07:45

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во вторник начнет подготовку вместе со всей командой к матчу 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».
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Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Зенита", завтра 30-летний форвард Артем Дзюба приступит к подготовке к матчу 4-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится 3 августа в Санкт-Петербурге, наравне с остальными футболистами сине-бело-голубых.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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