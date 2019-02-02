«Зенит» рассчитывает на Кокорина в еврокубкахРЕН ТВ вчера в 20:37

Футбольный клуб "Зенит" представил заявку на грядущие матчи Лиги Европы - второго по значимости континентального клубного турнира. Команде удалось попасть в весеннюю стадию еврокубков. Помимо прочих футболистов, на матчи Лиги Европы заявлен нападающий Александр Кокорин.

«Зенит» рассчитывает на Кокорина в еврокубках

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