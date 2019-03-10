Футбол
«Зенит» раскрыл стартовый состав на матч с «Уфой»Мойка78 08:37
Дзюба и Ригони выйдут на поле «Газпром Арены» с первых минут матча против «Уфы». «Зенит» раскрыл стартовый состав на игру 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Команду в качестве капитана выведет Иванович.
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