Футбол
«Зенит» раскрыл состав на матч против «Спартака»Мойка78 11:25
Денис Глушаков
|13′
|27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
|34′
|45′
Игорь Смольников
|55′
Сердар Азмун
|56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
|57′
Денис Глушаков
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
|73′
|74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
|85′
Софьян Ханни
|86′
|87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
|90′+1′
Вильмар Барриос
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
15
Глушенков
47
Зобнин
94
Ханни
54
Умяров
27
Ломовицкий
12
Адриано
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
11
Дриусси
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Стало известно, какие игроки «Зенита» выйдут на поле, чтобы сразиться со «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Так, ворота петербургской команды защитит Андрей Лунев.
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Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит». Семак преподнес два сюрприза
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