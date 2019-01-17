Футбол

«Зенит» пытался арендовать защитника «Фиорентины», но не вышлоМойка78 вчера в 20:02

Как сообщил у себя на сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, сине-бело-голубые были готовы арендовать 21-летнего футболиста за 500 тысяч евро с правом выкупа за 20 млн евро. Ганцко пришел в«Фиорентину» из «Жилины» летом 2018 года и сыграл всего в двух матчах итальянского клуба.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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