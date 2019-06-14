Футбол
«Зенит» провел первую тренировкуСпорт-Экспресс 10:46
"Зенит" вышел из отпуска, питерцы провели первую тренировку. Она состоялась на базе действующих чемпионов России.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:21, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ: в России сохраняется стабильный уровень доверия граждан власти
Рейтинги доверия граждан политическим институтам России находятся в сформировавшихся коридорах значений.
Обновлено в 09:48
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Политика
Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Общество
Томские учителя вышли на пикет за повышение окладов
Участники акции протеста требуют от исполнительной власти Томска повышения окладов работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры на 45% по примеру областных организаций.
Обновлено в 07:05
Экономика
Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию
Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны России опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Общество
Роскомнадзор добился блокировки сайта с данными 900 тыс. клиентов российских банков
Роскомнадзор добился блокировки сайта с персональными данными 900 тысяч клиентов российских банков, сообщила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Момент обрушения моста в Китае сняли на видео
На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Наука
Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение
Обновлено в 04:40
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53